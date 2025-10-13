به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دکتر احمد عریان رتبه پنجم دنیا و دکتر حمیدرضا پورقاسمی رتبه ۲۱ جهانی را به خود اختصاص دادند.

دکتر بهرام همتی نژاد، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شیراز گفت: رتبه بندی پژوهشگران پراستناد ۲ درصد برتر جهان مهر هر سال با همکاری پایگاه علمی الزویر و دانشگاه استنفورد آمریکا منتشر می‌شود و امسال با اعلام این رتبه بندی ۵۵ عضو هیات علمی دانشگاه شیراز در شمار پژوهشگران پراستناد جهان در سال ۲۰۲۵ قرار گرفتند.

وی افزود: در این رده بندی دکتر احمد عریان استاد پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز رتبه پنجم و دکتر حمیدرضا پورقاسمی عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز رتبه بیست و یکم پژوهشگران پراستناد ۲ درصد برتر جهان را کسب کردند.

دی افزود: گزارش سالانه الزویر از عملکرد استنادی پژوهشگران در سال ۲۰۲۵ که براساس شاخص‌های استنادی برگرفته از پایگاه اسکوپوس شامل شاخص اچ، استناد به مقالات و شاخص ترکیبی در دو سطح عملکرد استنادی در طول حیات علمی و عملکرد استنادی یک‌ساله پژوهشگران منتشر شده است.