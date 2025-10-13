به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پرویز ایدون با اشاره به کاهش ۳۰ درصدی مصرف گاز مایع در منطقه اهواز در ۶ ماهه نخست امسال نسبت به مد مشابه سال گذشته، اظهار کرد: این میزان کاهش ناشی از اجرای طرح توزیع الکترونیک گازمایع، کنترل و نظارت منطقه و نصب انشعابات جدید گاز طبیعی در سطح منطقه بوده است.

وی با اشاره به توزیع الکترونیک گاز مایع در منطقه و در راستای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و همچنین تحقق حقوق شهروندی، افزود: درحال حاضر ۱۴ باب تاسیسات گاز مایع در سطح منطقه اهواز فعالیت دارند.

ایدون تصریح کرد: هیچگونه کمبودی در خصوص عرضه گاز مایع برای مصرف کنندگان واقعی وجود ندارد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز شناسایی مصرف کنندگان واقعی، جلوگیری از عرضه خارج از شبکه، فروش گاز مایع با قیمت مصوب و آمادگی شرکت برای اعمال سیاست‌های مختلف در حوزه قیمتگذاری و نحوه توزیع این فرآورده را از مزایای اجرای طرح توزیع الکترونیک گاز مایع عنوان کرد و بیان داشت: مصرف‌کنندگان و سایر اصناف تولیدی، کشاورزی و... که دارای مجوز فعالیت از سازمان صمت، جهاد کشاورزی و سایر ادارات بوده و واجد شرایط دریافت سوخت گاز مایع هستند می‌توانند در سامانه درخواست فرآوده‌های نفتی http://newtejaratasan.niopdc.ir جهت دریافت سهمیه ثبت نام کنند.