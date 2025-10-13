پخش زنده
سرپرست میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان شمالی گفت: هشتمین دوره داوری مهر اصالت ملی آثار صنایعدستی با هدف شناسایی و حمایت از تولیدکنندگان آثار شاخص و اصیل، در استان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ احمد دیناری از برگزاری هشتمین دوره مهر اصالت ملی خبر داد و افزود: تحویل آثار تا ۱۵ آبانماه انجام میشود و داوری آثار در ۲۵ آبان ماه با حضور داوران منتخب کشوری در محل عمارت تاریخی مفخم بجنورد برگزار خواهد شد.
وی گفت: محل تحویل آثار متقاضیان، معاونت صنایعدستی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان شمالی است و هنرمندان واجد شرایط میتوانند آثار خود را در بازه زمانی مقرر تحویل دهند.
دیناری هدف از این رویداد را «ترویج اصالت در تولیدات صنایعدستی، ارتقای کیفیت آثار و حمایت از هنرمندان توانمند استان» عنوان کرد و افزود: برگزیدگان این مرحله برای دریافت مهر اصالت ملی به دبیرخانه مرکزی معرفی خواهند شد.