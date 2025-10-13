به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدرضا صالحی‌امیری در بازدید از معاونت گردشگری و در نشست با معاون، مدیران و کارشناسان این معاونت، با قدردانی از تلاش‌های انجام‌شده در این بخش، اظهار کرد: ما به الگوی مطلوب حکمرانی گردشگری نیاز داریم که بتواند حداقل برای ۲۰ سال آینده، جهت‌گیری توسعه این صنعت را تعیین کند.

او با بیان اینکه حضور مستمر و تقویت‌شده وزارتخانه در معاونت گردشگری در دستور کار است، افزود: به‌زودی عملیات ساخت ساختمان جدید معاونت گردشگری در مجموعه مرکزی وزارتخانه آغاز می‌شود. این اقدام با هدف تقویت زیرساخت‌های اداری و تمرکز بیشتر بر برنامه‌ریزی‌های تخصصی صورت می‌گیرد.

وزیر میراث‌فرهنگی با تأکید بر اهمیت ایجاد تصویر واقعی و امن از ایران در سطح بین‌المللی اظهار داشت: ایران یکی از امن‌ترین کشور‌های جهان است، اما گاه برخی رسانه‌های خارجی تصویری ناصحیح ارائه می‌دهند. ما باید همواره واژه «ایرانِ امن» را برجسته کنیم تا واقعیت کشورمان به‌درستی بازتاب یابد.

او در ادامه با اشاره به شکل‌گیری نهضت تولید محتوای گردشگری در استان‌ها گفت: خوشبختانه در ۳۱ استان کشور، روند تولید محتوای هدفمند در حوزه گردشگری آغاز شده است. نخستین محصول مشترک میان فعالان رسانه‌ای و هنری نیز به‌پایان رسیده و نتایج آن امیدوارکننده است. هماهنگی میان روابط‌عمومی‌های استانی و معاونت گردشگری باید تقویت شود تا جریان اطلاع‌رسانی منسجم و حرفه‌ای‌تر پیش برود.

صالحی‌امیری تدوین الگوی مطلوب حکمرانی گردشگری را از مهم‌ترین ضرورت‌های پیش‌رو دانست و افزود: این الگو باید با بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان و متخصصان حوزه‌های مختلف طراحی شود تا در مسیر تحقق حکمرانی هوشمند، نقش گردشگری به‌عنوان یکی از ارکان اقتصاد فرهنگی کشور بیش از پیش تقویت شود.

وی با اشاره به شرایط بین‌المللی و لزوم برنامه‌ریزی سناریویی در حوزه گردشگری گفت: در شرایط کنونی، باید سناریو‌های مختلف را بررسی و برای هرکدام نسخه مشخصی داشته باشیم. این اقدام تضمین‌کننده پایداری و آمادگی صنعت گردشگری در هر شرایط است.

وزیر میراث‌فرهنگی درباره اولویت‌های جذب گردشگر خارجی نیز توضیح داد: چهار محور اصلی ما شامل کشور‌های همسایه، آسیای میانه و قفقاز، کشور‌های حوزه خلیج‌فارس و کشور‌های مسلمان پرجمعیت است. این مناطق از اهمیت ژئوپلیتیکی و فرهنگی ویژه‌ای برای ایران برخوردارند.

صالحی‌امیری با تاکید بر ضرورت توجه به کیفیت خدمات گردشگری خاطرنشان کرد: باید از کمی‌گرایی فاصله بگیریم و به کیفیت سفر بیندیشیم. نظارت بر مراکز اقامتی، هتل‌ها و خدمات گردشگری باید تقویت شود. همچنین عبور دولت از تصدی‌گری و واگذاری امور به بخش‌خصوصی توانمند، رویکرد اصلی ماست.

او با اشاره به نقش ایرانیان خارج از کشور در توسعه گردشگری افزود: ایرانیان مقیم خارج، بزرگ‌ترین ظرفیت برای معرفی و ترویج فرهنگ و جاذبه‌های کشور هستند. باید زمینه اعتمادسازی و تسهیل سفر آنان به وطن فراهم شود تا ارتباط فرهنگی و اقتصادی آنان با کشور تقویت شود.

وزیر میراث‌فرهنگی با تأکید بر اهمیت توجه به نیروی انسانی وزارتخانه گفت: سه راهبرد اصلی ما در قبال کارکنان شامل ارتقای منزلت، بهبود معیشت و تقویت امنیت شغلی است. این سه محور با جدیت در دستور کار وزارتخانه قرار دارد و تحقق آنها از اولویت‌های مدیریتی ماست.