به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در مراسمی با حضور جمعی از مسئولان حوزه و طلاب از تلاش‌های حجت الاسلام والمسلمین مجتبی فاضل مدیر پیشین حوزه‌های علمیه خواهران کشور قدردانی و حجت الاسلام والمسلمین مهدی علیزاده به عنوان مدیر جدید این مرکز معرفی شد.

مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور در این مراسم با اشاره به اینکه حوزه خواهران رسالت سنگینی بر عهده دارد گفت: یکی از تفاوت‌های اساسی گفتمان انقلاب اسلامی با تمدن معاصر غرب در مقوله جایگاه و منزلت زن و خانواده است.

آیت الله علیرضا اعرافی افزود: رسالت ویژه طلاب حوزه‌های علمیه خواهران هدایتگری خاص نسبت به بانوان در ایران و جهان است.

وی گفت: انقلاب اسلامی الگوی کاملی از زن را ظهور و بروز داده و جنگ شناختی که امروز علیه آن به راه افتاده است برای مقابله با این آموزه‌های این گفتمان کامل است و می‌خواهند آن را مخدوش کنند.

آیت الله اعرافی افزود: این گفتمان سبب شد در سال‌های بعد از انقلاب اسلامی، زن در ورود به دانشگاه، حوزه خواهران، عرصه انتخابات و اجتماع با افق‌های جدیدی رو‌به‌رو شود و حضورش در جامعه چشمگیر شود.

مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور گفت: هدف گرفتن حجاب امروز نماد هدف‌گیری یک گفتمان متعالی بزرگ است.

آیت الله اعرافی با اشاره به اینکه حوزه خواهران در یک جایگاه تمدنی و تاثیرگذاری ویژه است افزود: تاکید بر اندیشه و گفتمان امام و رهبری و توصیه‌های بزرگان به ویژه پیام حوزه پیشرو و سرآمد، اعتماد به ظرفیت‌های عظیم درون حوزه‌های علمیه خواهران و شتاب در کار برای پیشبرد امور در عین آرامش از مهمترین سیاست‌های این حوزه است.

وی افزود: رویکرد بنیادین به هویت و اصالت حوزوی، تقویت روحیه علمی و نگاه پژوهشی و توجه ویژه به نخبگان از دیگر اهداف مهم حوزه‌های علمیه است

مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور تقابل گفتمان انقلاب اسلامی با گفتمان غربی، را مبتنی بر رویکردی عقل محور دانست و گفت: ما هرگز متعصبانه با تمدن غرب مواجه نمی‌شویم و خوبی‌ها و برجستگی‌های آن را می‌بینیم و معتقد به نقد بنیادی و مبتنی بر اصلاح هستیم.

وی افزود: وقایع این دو سال نشان داد ماهیت تمدن غربی که در دست مستکبران است برای بدترین استفاده‌ها از مظاهر آن و برای سرکوب مخالفان و بشریت بهره گیری می‌شود.