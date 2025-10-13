در نیمه نخست امسال ۴۳۰۰ جلد کتاب به کودکان و نوجوانان نیشابوری به امانت داده شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول کتابخانه پستی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیشابور گفت: بیش از ۴ هزار کتاب طی شش ماه اول سال ۱۴۰۴ در این شهرستان به امانت داده شد.

زهره اکبرآبادی افزود: بیش از ۷۵۰ دانش آموز در هفته کودک از کتابخانه پستی نیشابور کتاب دریافت کردند و توانستیم از این طریق، فرهنگ کتابخوانی را در میان دانش آموزانی که دور از مراکز کانون هستند، ترویج کنیم.

وی ادامه داد: کتابخانه پستی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیشابور به عنوانی یکی از فعال ترین کتابخانه های پستی در سطح کشور شناخته می شود که با توجه به همراهی بسیار خوب مدیران و معلمان مدارس روستایی به عنوان رابط با این کتابخانه، سالانه تعداد زیادی از دانش آموزان روستایی از منابع مطالعاتی مناسب کانون بهره مند می شوند.

وی خاطر نشان کرد: علاوه بر امانت کتاب، فعالیتهای متعدد فرهنگی، هنری و ادبی نیز به صورت مکاتبه ای و نیز در بستر پیام رسان شاد و در کانال این مرکز برای اعضا به اجرا درمی آید که با استقبال بسیار خوبی مواجه شده است.

اکبرآبادی یاد آورشد: کتابخانه پستی نیشابور طی شش ماه اول سال ۱۴۰۴ بیش از ۴۴۴ دانش آموز دختر و پسر درگروه سنی ۷ تا ۱۲ سال را به عضویت خود در آورد تا از فعالیتهای این مرکز برخوردار شوند.

وی عنوان کرد: ارائه فعالیتهایی نظیر حضور در مدارس روستایی و اجرای برنامه، کاردستی، داستان نویسی، معرفی کتاب و شخصیت، خلاصه نویسی کتاب و غیره از جمله برنامه های ارائه شده برای اعضای کتابخانه پستی نیشابور است.