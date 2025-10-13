عمل اهدای عضو بانوی مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، به شش بیمار زندگی دوباره بخشید.

اهدای عضو بانوی مرگ مغزی و جان بخشی به ۶ بیمار نیازمند عضو

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در یک‌هزار و هفتصد و چهل و ششمین عمل اهدای عضو از اهداکنندگان مرگ مغزی در این دانشگاه، اعضای بیمار مرگ مغزی، مرحومه بی‌بی معصومه رضوی، ۴۹ ساله که پس از تأیید مرگ مغزی در بیمارستان شهید هاشمی‌نژاد مشهد، به واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد معرفی شده بود، در بیمارستان منتصریه مشهد به شش بیمار اهدا شد.

دکتر ابراهیم خالقی افزود: کلیه‌ها و کبد زنده‌یاد رضوی برای پیوند به بیمارستان بوعلی‌سینا صدرا شیراز ارسال و قرنیه‌های مرحومه نیز برای استفاده در عمل‌های پیوند به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد منتقل شد.

او ادامه داد: بخشی از پوست بدن این اهداکننده ایثارگر نیز به‌منظور پیوند به بیماران بستری در بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد ارسال شد.