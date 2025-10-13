پخش زنده
مدیر کل فرودگاه بینالمللی لارستان از آمادگی کامل این مجموعه برای همکاری با سرمایهگذاران داخلی و خارجی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، محسن رفیعی گفت: فرودگاه لارستان بهعنوان یکی از فرودگاههای بینالمللی فعال در جنوب کشور، فرصتهای متنوع و سودآوری را در بخشهای مختلف فراهم کرده است.
او افزود: سرمایهگذاری در فضای تشریفات اختصاصی (CIP) برای ارائه خدمات ویژه به مسافران داخلی و خارجی، تأسیس مرکز آموزش هوانوردی برای تأمین نیروی انسانی متخصص، توسعه خدمات انبارداری، صادراتی و پشتیبانی از بازرگانان، اجرای طرحهای افزایش خطوط پروازی و همکاری با چارترکنندگان برای گسترش مقاصد پروازی، از مهم ترین این ظرفیتهاست.
مدیر کل فرودگاه بینالمللی لارستان بیان کرد: آمادگی این فرودگاه برای اجرای طرحهای نوآورانه مانند سرمایهگذاری در تاکسی هوایی (Air Taxi)، ایجاد ظرفیت در حوزه انرژیهای پاک و توسعه پایدار و گسترش سرویسهای تاکسیرانی درون و برونشهری از برنامه ریزیهای اجرایی در این مجموعه است.
رفیعی تأکید کرد: فرودگاه لارستان آماده است زیرساختهای لازم را برای حضور سرمایهگذاران در بخشهای مختلف فراهم کند و از طرحهای خلاقانه برای ارتقای خدمات و رشد اقتصادی منطقه استقبال میکند.