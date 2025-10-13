پخش زنده
امروز: -
حساب نوزادان متولد سال ۱۴۰۲ با دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان شارژ شد و خانوادهها شاهد آغاز مرحله تازهای از طرح سهام نوزادان خود هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل چند ماه پس از آغاز اجرای طرح اعطای سهام به نوزادان متولد سال ۱۴۰۰ به بعد، حساب نوزادان متولد سال ۱۴۰۲ با ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان سهام شارژ شد و خانوادهها شاهد آغاز مرحلهٔ تازهای از طرح اعطای سهام به نوزادان هستند.
والدین نوزادان برای ثبتنام باید اطلاعات خود و فرزندشان را در سامانهٔ سجام ثبت و حساب بانکی بهنام نوزادشان افتتاح کنند و مراحل مربوط به درگاه ملی دولت هوشمند را تکمیل کنند.