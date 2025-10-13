به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل چند ماه پس از آغاز اجرای طرح اعطای سهام به نوزادان متولد سال ۱۴۰۰ به بعد، حساب نوزادان متولد سال ۱۴۰۲ با ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان سهام شارژ شد و خانواده‌ها شاهد آغاز مرحلهٔ تازه‌ای از طرح اعطای سهام به نوزادان هستند.

والدین نوزادان برای ثبت‌نام باید اطلاعات خود و فرزندشان را در سامانهٔ سجام ثبت و حساب بانکی به‌نام نوزادشان افتتاح کنند و مراحل مربوط به درگاه ملی دولت هوشمند را تکمیل کنند.