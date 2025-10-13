پخش زنده
سرمربی تیم فوتسال جوانان ایران، ۱۴ بازیکن را برای اردوی نهایی متصل به بازیهای آسیایی جوانان بحرین دعوت کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، علی صانعی، سرمربی تیم فوتسال جوانان ایران، ۱۴ بازیکن را برای اردوی نهایی این تیم به منظور آمادهسازی برای شرکت در بازیهای آسیایی جوانان بحرین دعوت کرد.
این اردو ۲۳ تا ۲۹ مهر در هتل آکادمی برگزار میشود و اعضای تیم نیز ۲۹ مهر راهی بحرین خواهند شد.
سعید فخرانی، ابوالفضل زمانی، امیرحسین عبدالرزاقی، محمدامین صفایی، محمدعرشیا عاطف، صدرا چوپانی، امیرحسین مستشارنژاد، علی احمدی، امیرحسین داهیپور، حسین رضا یوسفی، محمدعلی شکارچی، محمدجواد نوروزی، محمدحسین غریبی و محمدمتین کرمی ۱۴ بازیکن دعوت شده به اردو هستند.
تیم زیر ۱۷ سال ایران در بازیهای آسیایی بحرین در گروه B با تیمهای تایلند، عربستان و قرقیزستان همگروه است.
شاگردان صانعی نخستین مسابقه خود را دوم آبان مقابل قرقیزستان انجام میدهند. این دیدار ساعت ۲۲:۳۰ برگزار میشود.