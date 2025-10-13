پخش زنده
امروز: -
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان گفت: دانشآموزان این استان پنج رتبه برتر جشنواره نوجوان خوارزمی را کسب کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،سید عیسی سهرابی بیان کرد:هر ساله این جشنواره بهعنوان بزرگترین رویداد علمی و مهارتی ویژه دانشآموزان دوره اول متوسطه، با هدف شناسایی استعدادها، تقویت پژوهشمحوری، ارتقای مهارتآموزی، پرورش خلاقیت و ترویج مدرسهمحوری برگزار میشود.
وی عنوان کرد:در این دوره از جشنواره، ۴۹ اثر از ۸۷ دانشآموز لرستانی در ۱۳ محور به مرحله کشوری راه یافت که پس از ارزیابی نهایی، دانشآموزان استان موفق به کسب پنج رتبه برتر در پنج محور جشنواره شدند.
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان ادامه داد: در یازدهمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی آرین صفری رتبه اول محور زبان و ادبیات فارسی (مدارس خاص پسران، شهرستان دلفان، مدرسه خوارزمی)،شادی دانشور رتبه اول محور زبان و ادبیات فارسی (مدارس خاص دختران، شهرستان الشتر، مدرسه شاهد)،عسل حاجیپور و محیا عزیزیان رتبه اول محور قرآن و معارف اسلامی (مدارس عادی، شهرستان دلفان، مدرسه هجرت)،هلیا جمشیدی و آیلین سرلک رتبه دوم محور بازارچههای کسب و کار دانشآموزی (مدارس خاص، شهرستان الیگودرز، مدرسه فرزانگان) و محیا فتحالهی و آوا هموله رتبه سوم محور مناظره علمی (مدارس عادی، شهرستان ازنا، مدرسه نمونه دولتی یاس نبی) را کسب کردند.
۳۷۰ هزار دانش آموز در بیش از چهار هزار و ۲۰۰ آموزشگاه لرستان تحصیل می کنند.