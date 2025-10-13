پخش زنده
امروز: -
بیش از ۱۲ هزار جلد کتاب تخصصی و عمومی از سوی دانشگاه علوم پزشکی تهران به کتابخانههای عمومی خراسان جنوبی اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرپرست ادارهکل کتابخانههای عمومی خراسان جنوبی گفت: با پیگیریهای انجامشده و همکاری سازنده اسحاقی نماینده مردم شهرستانهای قاینات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی، مجموعهای شامل بیش از ۱۲ هزار جلد کتاب از سوی دانشگاه علوم پزشکی تهران به کتابخانههای عمومی استان اهدا شد.
ظهوری افزود: این کتابها در موضوعات متنوع، بهویژه در حوزه تخصصی علوم پزشکی، جمع آوری شده و ارزش ریالی آن بیش از دو میلیارد تومان برآورد میشود.
به گفته وی اهدای این منابع ارزشمند گامی مؤثر در راستای غنیسازی منابع علمی کتابخانههای عمومی و توسعه عدالت فرهنگی و آموزشی در مناطق مختلف استان است.
ظهوری افزود: توزیع این کتابها میان کتابخانههای عمومی استان بهزودی انجام خواهد شد تا در اختیار علاقهمندان به مطالعه، پژوهشگران و دانشجویان قرار گیرد.