به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سردار احمد نگهبان گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان یزد یک دستگاه تریلی تانکردار را در محور کمربندی یزد مشاهده و آن را برای بررسی لازم متوقف کردند.

وی ادامه داد: در بررسی از اسناد و مدارک راننده، مشخص شد تریلی حامل ۲۴ هزار کیلوگرم گاز مایع است که بدون مجوز و به صورت قاچاق به مقصد شرق کشور حمل می‌شود.

فرمانده انتظامی استان یزد افزود: در این خصوص یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مقامات قانونی معرفی و تانکر سوخت تحویل تعزیرات حکومتی استان یزد شد.