مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد:
اعزام ۶ هزاردانش آموز به اردوی راهیان نور از ابتدای آبان
اردوی راهیان نور مدرسهای پویا برای آموزش عشق، ایمان، مقاومت و ولایتمداری به دانشآموزان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، ایوب رضایی در نشست کمیته راهیان نور استان با قدردانی از تلاشهای سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد و دستگاههای همراه گفت: راهیان نور بستری ارزشمند برای رشد فکری، اخلاقی و اعتقادی دانشآموزان است و میتواند نسل جدید را با فرهنگ ایثار، خودباوری و شهادتطلبی آشنا کند.
وی افزود: در شرایطی که برخی ارزشهای اجتماعی در جامعه کمرنگ شده، این اردوها فرصتی برای بازآفرینی مفاهیم اصیل انقلاب و دفاع مقدس در ذهن و دل دانشآموزان است تا بدانند امنیت و اقتدار امروز کشور چه بهایی داشته است.
مدیرکل آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه راهیان نور صرفاً به انتقال دانش تاریخی محدود نمیشود، اظهار کرد: این اردو در حقیقت یک کلاس درس معنوی است که باید با برنامهریزی دقیق، محتوای فرهنگی غنی و هدایت فکری هدفمند همراه شود تا اثرگذاری تربیتی آن افزایش یابد.
رضایی ضمن تشکر از همکاری سپاه فتح، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، معاونتهای فرهنگی و اجتماعی و سایر نهادهای همکار افزود: موفقیت در اجرای این برنامهها نیازمند همافزایی است و نباید میان دستگاهها مرزی وجود داشته باشد؛ چراکه تربیت دانشآموز مؤمن و مسئول، وظیفه مشترک همه نهادهای فرهنگی است.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تعامل مثبت آموزش و پرورش و سپاه گفت: در سال گذشته فعالیتهای مؤثری در حوزه فرهنگی و تربیتی انجام شد و امسال نیز این مسیر با جدیت ادامه دارد. امیدواریم با حمایتهای لازم، کمبودهای اعتباری و تجهیزاتی برطرف شود تا اردوهای راهیان نور با کیفیت بهتر برگزار شود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان همچنین از رشد قابلتوجه نتایج آموزشی دانشآموزان در کنکور سراسری خبر داد و گفت: در سال جاری، شاهد بیسابقهترین میزان قبولی در رشتههای پزشکی و پیراپزشکی در سطح استان بودیم که این موفقیت حاصل تلاش مجموعه همکاران، معلمان و خانوادههاست.
رضایی در پایان خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش با تمام توان و ظرفیت خود در کنار سپاه و سایر نهادهای فرهنگی برای اجرای برنامههای تربیتی و فرهنگی از جمله راهیان نور ایستاده است و این همکاریها را با قوت ادامه خواهد داد.
زریر فرضیزاده معاون هماهنگ کننده سپاه فتح استان نیز در این جلسه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب، دفاع مقدس و بهویژه ۴۴۶ شهید دانشآموز و ۱۰۳ شهید فرهنگی استان گفت: بیش از سی درصد شهدای استان از جامعه فرهنگیان و دانشآموزان بودهاند و این نشاندهنده نقش بزرگ آموزش و پرورش در تربیت نسلهای مؤمن، بصیر و انقلابی است.
وی با اشاره به اهمیت هفته دفاع مقدس، ۱۳ آبان و هفته بسیج دانشآموزی اظهار کرد: آموزش و پرورش همواره در خط مقدم جهاد تبیین و انتقال ارزشهای انقلاب اسلامی به نسل جدید بوده است و امروز نیز رسالت دارد فرهنگ ایثار و شهادت را در جان دانشآموزان زنده نگه دارد.
فرضیزاده با بیان اینکه انقلاب اسلامی و تداوم آن نتیجه ایمان، رهبری الهی و وحدت ملت ایران است، گفت: نعمت بزرگ ولایت فقیه و رهبری حکیمانه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، عامل اصلی اقتدار و استقامت ملت ایران در برابر استکبار جهانی بوده است.
معاون هماهنگکننده سپاه فتح با اشاره به نقش شهدا در پویایی جامعه گفت: شهادت خون تازهای در رگهای جامعه جاری میکند. همانگونه که شهادت سردار سلیمانی، روح تازهای از وحدت و عزت در کشور دمید، امروز نیز باید فرهنگ ایثار و شهادت در بین نسل جدید تقویت شود.
فرضیزاده با تأکید بر اینکه راهیان نور فرصتی برای انتقال مفاهیم جهاد، مقاومت و ایثار به دانشآموزان است، اظهار کرد: این اردوها باید با کیفیت بالا و محتوای غنی برگزار شوند تا نسل جوان از نزدیک با رشادتهای شهدا، عمق ایمان رزمندگان و هویت دینی و ملی خود آشنا شود.
فرضیزاده در پایان از همکاری آموزش و پرورش، بسیج دانشآموزی و سایر دستگاههای فرهنگی در اجرای برنامههای راهیان نور تقدیر کرد و گفت: این حرکت فرهنگی، یکی از کارآمدترین ابزارها برای مقابله با جنگ نرم دشمن و انتقال ارزشهای دفاع مقدس به نسل آینده است.
مسئول بسیج دانشآموزی استان کهگیلویه و بویراحمد در این نشست با قدردانی از همراهی مدیرکل آموزش و پرورش و دیگر دستگاههای اجرایی، گفت: طی ماههای اخیر برنامههای ملی و استانی متعددی برگزار شده که از جمله آن برگزاری اردوهای کشوری و استانی.
دورههای توانمندسازی نخبگان و سرپرستان تشکیلاتی، و اجرای طرحهای مهارتی، هوش مصنوعی و سواد دیجیتال برای دانشآموزان بوده است.
مصطفی گلستانیفر افزود: در یک برنامه استانی حدود ۲۷۰ دانشآموز نخبه تحت پوشش دورههای مهارتی و تشکیلاتی قرار گرفتند.
مسئول بسیج دانشآموزی گفت: سهمیه امسال اعزام راهیان نور در دو بخش پسران و دختران ۶هزار نفر دانش آموز پیشبینی شده است که از ابتدای آبان شروع خواهد شد.
گلستانیفر بر اهمیت رعایت ایمنی، فراهمسازی امکانات درمانی و حضور تیمهای بهداشتی در اعزامها تأکید کرد و از همکاری بخشهای بهداری، جامعه پزشکی و دستگاههای مرتبط در اعزامهای پیشین و برگزاری برنامههای ایمنی قدردانی کرد.
وی همچنین خواستار تشکیل منسجمتر کمیتههای هماهنگی در شهرستانها شد تا نقش آموزش و پرورش در اعزامها پررنگتر و کیفیت خدمات ارتقا یابد.