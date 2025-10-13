به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جهانگیر شجاعی با بیان اینکه این خدمات به طور مستقیم در عملیات حفاری، تعمیر و تکمیل چاه‌های نفت و گاز و همچنین چاه‌های در حال بهره برداری تاثیر گذار است، گفت: مجموع خدمات جانبی فنی و ویژه حفاری که بخشی از فرآیند زنجیره تولید محسوب می‌شود و نقش محوری در حفظ، نگهداشت و افزایش تولید ایفا می‌کند در این مدت سه هزار و ۴۸۶ عملیات بوده است.

وی با اشاره به اینکه در شرکت ملی حفاری ایران دو مدیریت خدمات فنی و خدمات ویژه امور مربوط به خدمات جانبی یکپارچه که ده‌ها نوع خدمات تخصصی خاص است را برعهده دارند، افزود: توانمندی این شرکت از نظر برخورداری از متخصصان مجرب و تجهیزات کاربردی برای انجام خدمات، وجه تمایز ملی حفاری در قیاس با سایر شرکت‌های فعال در این عرصه در منطقه است، زیرا در صنعت حفاری هریک از خدمات توسط یک شرکت صورت می‌پذیرد و ملی حفاری تنها شرکتی در کشور است که این خدمات را یکپارچه ارائه می‌دهد.

شجاعی با بیان اینکه مجموع خدمات فنی در ۶ ماهه اول امسال دو هزار و ۷۶۱ و خدمات ویژه ۷۲۵ مورد به ثبت رسید، اظهار کرد: تحقق ۹۴۵ عملیات سیمانکاری چاه‌های نفت وگاز، یک هزار و ۸۱ عملیات تزریق پذیری، ۱۵۶ عملیات لوله مغزی سیار، ۱۶۱ عملیات آزمایش چاه با ساق مته، ۲۲۷ عملیات لوله گذاری چاه، ۸۱ عملیات اسیدکاری گسترده و ویژه، ۵۶ عملیات بهره دهی چاه، ۲۵ عملیات نصب آویزه، ۱۱ مورد عملیات کامل و ویژه حفاری با هوا به متراژ دو هزار و ۷۹۰ متر و ۱۷ مورد حفاری به روش فروتعادلی (UBD) از شمار خدمات فنی در مدت پیش گفته به شمار می‌آید.

معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در امور فنی بیان داشت: همچنین ۱۹۹ عملیات نمودارگیری، ۲۶۵ عملیات نمودارگیری از سیال حفاری، ۲۱۸ عملیات چاه پیمایی، هفت عملیات مغزه گیری، پنج مورد عبور از جداره و عملیات حفاری افقی و جهت دار بر روی ۳۱ حلقه چاه از جمله خدمات ویژه حفاری در این دوره می‌باشد.

وی با بیان اینکه بیشترین خدمات ارائه شده در گستره عملیاتی ۵ شرکت بهره برداری نفت وگاز زیر تابع شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب صورت گرفته است، تصریح کرد: سایر شرکت‌های زیر مجموعه شرکت ملی نفت ایران و تعدادی از شرکت‌های بخش خصوصی فعال در صنعت حفاری از خدمات یکپارچه جانبی این شرکت استفاده می‌کنند.

شجاعی با قدردانی از تلاش‌های بی وقفه کارکنان شرکت ملی حفاری از جمله کارکنان سختکوش مدیریت‌های خدمات فنی حفاری، خدمات ویژه حفاری، فناوری اطلاعات و ارتباطات و بازسازی و نوسازی دستگاه‌ها و تجهیزات حفاری که زیر مجموعه این معاونت می‌باشند، اظهار کرد: با توجه به برنامه ریزی‌های به عمل آمده از سوی مدیریت ارشد این شرکت و شرکت ملی نفت ایران، طرح بازسازی و نوسازی و روز آمدی تجهیزات و ابزار در گردش کاربردی در خدمات یکپارچه فنی و ویژه این شرکت در تعامل و همکاری با کلیه شرکت‌های فعال در زمینه بازسازی، تعمیرات اساسی، سازندگان تجهیزات و دانش بنیان‌ها در دست اقدام و اجرا است و در آینده نزدیک شاهد توسعه و گسترش فعالیت‌های این حوزه خواهیم بود.