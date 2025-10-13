پخش زنده
حدود مجاز غلظت آلایندهها در هوای آزاد در راستای اجرای کامل قانون هوای پاک و تحقق سیاستهای کلی نظام در حوزه محیط زیست بروزر سانی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما شورای عالی حفاظت محیط زیست در جلسه اسفندماه سال ۱۴۰۳، با استناد به ماده (۲) قانون هوای پاک و مصوبه سال ۱۳۸۸ هیئت محترم وزیران، حدود مجاز غلظت آلایندههای هوا در هوای آزاد را تعیین کرد.
در این جلسه پس از بررسی کارشناسی و با هدف ارتقای کیفیت هوا و صیانت از سلامت عمومی، مقادیر مجاز آلایندههای اصلی از جمله مونوکسیدکربن، دیاکسیدگوگرد، دیاکسیدنیتروژن، ذرات معلق pm ها، سرب، ازن و بنزن مشخص شد.
حدود یادشده در پیوست مصوبه به تفکیک هر آلاینده درج شده و مبنای ارزیابی و پایش کیفیت هوای کشور قرار خواهد گرفت.
این اقدام در راستای اجرای کامل قانون هوای پاک و تحقق سیاستهای کلی نظام در حوزه محیط زیست انجام شده است.