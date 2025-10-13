به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در پی مجروحیت سرهنگ محمد سهرابی در «جنگ ۱۲ روزه» و شهادت وی بر اثر شدت جراحات وارده، مراسم تشییع و تدفین این پاسدار جانباز با حضور گسترده مردم ولایتمدار نهاوند، مسئولان و همرزمانش برگزار شد.

پیکر مطهر این شهید والامقام از مقابل سپاه ناحیه نهاوند تشییع و سپس برای خاکسپاری به زادگاهش، روستای «تکه» منتقل شد.

حجت الاسلام مغیثی، امام جمعه سابق نهاوند، بر پیکر این شهید والامقام نماز اقامه کرد.

در این مراسم معنوی مردم شهرستان با سردادن شعارهای«مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» و اعلام انزجار از جنایات رژیم صهیونیستی بار دیگر با آرمان‌های والای انقلاب اسلامی و شهیدان تجدید میثاق کردند و در میدان امام خمینی(ره) بر پیکر مطهر این شهید نماز اقامه شد و سپس پیکر مطهر شهید برای تدفین به زادگاهش روستای تکه منتقل و در آنجا به خاک سپرده شد.