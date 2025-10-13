رییس دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تاکید براینکه دنیا با اعمال تحریم به دنبال انزوای ایران است، گفت: در این شرایط تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه می‌تواند بسیاری از تهدید‌ها را به فرصت تبدیل کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرتضی ابراهیمی در چهارمین «چهارمین کارگاه علمی ـ تخصصی پوشش‌ها با محوریت پوشش‌های خودرویی» که با حضور مهندس عادل پیرمحمدی مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو و مدیران شرکت‌های خودرویی در این دانشگاه برگزار شد، توسعه شبکه انسانی را یکی از کارکرد‌های اصلی این نوع کارگاه‌های علمی و تخصصی دانست و گفت: با حضور در این کارگاه‌ها می‌توانیم با کسانی که به صورت حرفه‌ای در حوزه‌های تخصصی مرتبط فعالیت می‌کنند، ارتباط بگیریم. ضمن اینکه در این کارگاه‌ها دوستی‌های قدیمی زنده و دوستی‌های جدید نیز شکل می‌گیرد. شبکه‌های انسانی در همه دوره‌ها از گذشته تا به امروز همواره نقش مهمی در توسعه و پیشرفت داشته و دارند.

وی انتقال تجربه به دانشجویان و ایجاد فضا برای کسب تجربه به آنها را یکی از وظایف دانشگاه‌ها دانست و تصریح کرد: برگزاری چنین کارگاه‌ها و نشست‌هایی فرصت انتقال تجربه به دانشگاهیان را فراهم می‌کند. بر این اساس دانشجویانی که از این فرصت استفاده کرده و تجربه کسب کرده‌اند پس از فارغ التحصیلی از قابلیت‌های اجرایی بالاتری برخوردارند.

رییس دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر به سیاست‌های این دانشکده طی سه سال اخیر اشاره کرد و گفت: رویکرد اصلی دانشکده پلیمر تعامل واقعی با صنعت است که منجر به یک رابطه برد-برد خواهد شد.

ابراهیمی افزود: دردنیایی که زورگویان با تحریم قصد انزوای کشور ما را دارند ما چاره‌ای نداریم جز اینکه با هم باشیم. یعنی اگر دانشگاه ما مشکل صنعت را حل نکند راهی برای حل مشکلات و برون از تحریم برای ما باقی نمی‌ماند. در مقابل دانشگاه نیز نیازمند حمایت صنعتگران است تا بتواند به مسیر رشد خود ادامه دهد.

وی ادامه داد: ما افتخار می‌کنیم که در اثر تهدید ناشی از تحریم ها، بزرگانی از صنعت وارد حوزه رنگ‌ها و پوشش‌های سطح شده و با تعامل با دانش آموختگان این دانشگاه تهدید را به فرصت تبدیل کردند. به طوریکه ما در سال ۱۳۵۲ یک کشور صرفا وارد کننده رنگ‌ها و حتی تینر‌ها بودیم در حالیکه امروزه بیش از ۹۰ درصد نیاز‌های رنگ‌های ساختمانی، صنعتی و خودرویی در داخل تولید می‌شود.

این استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکید کرد: تا کنون ما چهار کارگاه در حوزه رنگ‌های پودری، صنعتی و حفاظتی، رزین‌های صنعتی و رنگ‌های خودرویی برگزار کردیم و بازخورد‌های بسیار خوبی از صنعت دریافت کرده‌ایم.

ابراهیمی به ارائه دوره‌های آموزش کارشناسی کارورزانه (کوآپ) به دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر اشاره کرد و گفت: با برگزاری این دوره‌ها دانشجویان به صنعت نزدیک شده و مهارت‌های لازم را در دوره تحصیل کسب می‌کنند. به طوریکه پس از فارغ التحصیلی به راحتی جذب صنایع و بازار کار می‌شوند.

وی همچنین وظیفه اصلی معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ را برقراری ارتباط با صنعت دانست و گفت: به دنبال این هستیم فضایی را فراهم کنیم تا صنعت نمایندگانی در دانشکده داشته باشد و تعامل دانشگاه و صنعت تسهیل شود. ضمن اینکه در مرکز نوآوری نیز غرفه‌هایی وجود دارد تا صنایعی که علاقمند هستند در این مرکز حضور یابند و با همکاری اساتید و دانشجویان به نوآوری در حوزه‌های مورد علاقه خود بپردازند.