داوطلبانی که دارای مسئولیت‌های اجرایی هستند، تنها در صورت استعفا از سمت خود می‌توانند وارد رقابت انتخاباتی شوند؛ فرصتی یک هفته‌ای که از امروز، ۲۱ مهرماه آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس ستاد انتخابات استان یزد: داوطلبانی که دارای مسئولیت‌های اجرایی در سطح ملی، استانی یا شهرستانی هستند، تنها در صورت استعفا از سمت خود می‌توانند وارد رقابت انتخاباتی شوند.

دهستانی اعلام کرد: دوره هفتم انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا از امروز ۲۱ مهرماه ۱۴۰۴ وارد مرحله جدیدی شده و مطابق قانون، داوطلبانی که مشمول ماده ۴۱ قانون انتخابات شورا‌ها هستند، از امروز تا تاریخ ۲۷ مهرماه، به مدت یک هفته، فرصت دارند از مسئولیت‌های خود استعفا دهند.

وی افزود: طبق قانون، افرادی که دارای مسئولیت‌های ملی، استانی یا شهرستانی هستند، در صورتی که قصد نامزدی در انتخابات شورا‌ها را داشته باشند، الزاماً باید از سمت خود استعفا دهند.

دهستانی گفت: استعفا باید از طرف مسئول مافوق تایید و ثبت شود.

ثبت نام و برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی است

رئیس ستاد انتخابات استان یزد ادامه داد: در دوره هفتم، ثبت‌نام داوطلبان شورای شهر کاملاً الکترونیکی خواهد بود و داوطلبان نیازی به مراجعه حضوری نخواهند داشت. ثبت‌نام از طریق سامانه یکپارچه وزارت کشور و از طریق پنجره واحد خدمات دولت انجام می‌شود و داوطلبان پس از ورود به سامانه و تکمیل فرم مربوطه، یک کد رهگیری دریافت خواهند کرد که نشان‌دهنده تکمیل فرآیند ثبت‌نام است.

دهستانی گفت: فرایند برگزاری انتخابات اردبیهشت ۱۴۰۵ برای اولین بار به صورت تمام الکترونیکی خواهد بود.

مهلت استعفای داوطلبان شورا‌های روستا از ۳۰ مهر آغاز می‌شود

دهستانی تأکید کرد: مهلت استعفای داوطلبان شورا‌های روستا، مطابق قانون، از ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴ آغاز خواهد شد که به صورت رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی افزود: در انتخابات شورا‌های روستا به دلیل کمتر بودن تعداد داوطلبان، روند بررسی صلاحیت‌ها نیز نسبت به شهر‌ها سریع‌تر انجام می‌شود.