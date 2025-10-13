به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فرخناز ارباب، سرمربی تیم ملی کاراته دختران ناشنوا، از شاگردان المپیکی خود در هر دو بخش کومیته و کاتا خواست که امروز (دوشنبه ۲۱ مهر) در کمپ تیم‌های ملی فدراسیون ورزش های ناشنوایان مستقر شوند تا از سه شنبه تمرینات شان را برای اعزام به ژاپن از سر بگیرند.

این شانزدهمین اردوی تیم ملی کاراته دختران ناشنوا است که تا ۲۵ مهر پیگیری خواهد شد. شادی جعفری زاده در کنار ارباب تمرینات اردونشینان را زیر نظر خواهد داشت.

اسامی دختران المپیکی کاراته ناشنوایان به این شرح است:

کومیته؛

نهال زکی زاده (وزن ۵۰- کیلوگرم)

زینب حسن پور (وزن ۵۵- کیلوگرم)

سارا ادریا (وزن ۶۱- کیلوگرم)

بیتا جواهری (وزن ۶۸+ کیلوگرم)

کاتا؛

مهناز حسن زاده

مژده مردانی

سمیرا ابوالحسنی

سیده مژگان موسوی که در رقابت‌های درون اردویی جایگاه پنجم کومیته را به دست آورد نیز در اردو حضور خواهد داشت.

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان ۲۴ آبان تا ۶ آذر به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد.