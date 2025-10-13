پخش زنده
تفاهمنامه ترویج فرهنگ نماز و تقویت فعالیتهای تربیتی در مدارس استان آذربایجان شرقی امضاء شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، بر اساس مفاد این تفاهمنامه، برگزاری نماز جماعت در مدارس و ادارات، برگزاری اجلاس نماز دانشآموزی، دورههای توانمندسازی فرهنگیان و والدین، احداث و تجهیز نمازخانهها و نواخته شدن زنگ نماز در مدارس استان از جمله اقدامات پیشبینی شده است.
این تفاهمنامه با هدف تقویت تربیت دینی و ارتقای سواد قرآنی دانشآموزان و فرهنگیان اجرا میشود و به عنوان چارچوبی برای فعالیتهای مشترک میان نهادهای تربیتی استان در حوزه نماز تعریف شده است.