به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، برگزاری نماز جماعت در مدارس و ادارات، برگزاری اجلاس نماز دانش‌آموزی، دوره‌های توانمندسازی فرهنگیان و والدین، احداث و تجهیز نمازخانه‌ها و نواخته شدن زنگ نماز در مدارس استان از جمله اقدامات پیش‌بینی شده است.

این تفاهم‌نامه با هدف تقویت تربیت دینی و ارتقای سواد قرآنی دانش‌آموزان و فرهنگیان اجرا می‌شود و به عنوان چارچوبی برای فعالیت‌های مشترک میان نهاد‌های تربیتی استان در حوزه نماز تعریف شده است.