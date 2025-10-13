پخش زنده
مدیرکل نوسازی مدارس سیستان و بلوچستان گفت: ۵ هزار کلاس درس در استان در حال ساخت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، میثم لکزایی افزود: در سالهای اخیر بویژه از ۱۴۰۰ تا امروز با نگاه ویژه دولت و همراهی خیرین، بیش از ۶ هزار کلاس درس در استان تکمیل و تحویل دانشآموزان شده است.
وی افزود: در حال حاضر بیش از پنجهزار کلاس درس در نقاط مختلف استان در دست اجراست و خوشبختانه حداقل منابع مورد نیاز برای آغاز عملیات اجرایی آنها تأمین شده که این حجم از فعالیت عمرانی، نویدبخش تحولی بزرگ در زیرساختهای آموزشی سیستان و بلوچستان خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: سرانه فضای آموزشی استان در گذشته تنها ۳.۳ مترمربع به ازای هر دانشآموز بوده و امروز برای نخستینبار در تاریخ سیستان و بلوچستان به ۴ مترمربع رسیدهایم که این دستاورد حاصل تلاش شبانهروزی مجموعه نوسازی مدارس، حمایت دولت و همراهی مردم و خیرین است.
مدیرکل نوسازی مدارس استان گفت: نهضت توسعه فضاهای آموزشی در سیستان و بلوچستان با هدف کاهش فاصله سرانه آموزشی استان با میانگین کشوری دنبال میشود و تنها در سال ۱۴۰۱ بیش از سه هزار و پانصد میلیارد تومان طرح آموزشی تعریف و اجرایی شد که نقطه عطفی در توسعه زیرساختهای آموزشی استان محسوب میشود.
وی با بیان اینکه نیمی از فضاهای آموزشی جدید استان با مشارکت مردم ساخته شده است، گفت: از مجموع ۶ هزار کلاس درس تکمیل شده، بیش از ۵۰ درصد با مشارکت خیرین و مردم احداث شده است که این تجربه موفق ثابت کرد مردم استان در تحقق عدالت آموزشی نقش کلیدی دارند و بدون همراهی آنان جهش در مدرسهسازی ممکن نبود.
لکزایی با اشاره به طرحهای در حال اجرا تصریح کرد: در حال حاضر حدود هزار و ۳۰۰ کلاس درس از محل منابع در اختیار استاندار و هزار کلاس دیگر از محل مسئولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی در دست اجراست، که این سطح از فعالیت سیستان و بلوچستان را به یکی از پیشروترین استانهای کشور در اجرای نهضت ملی مدرسهسازی تبدیل کرده است.