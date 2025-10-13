پخش زنده
امروز: -
نمایش آیینی «مهر و ماه» در آیین پایانی سومین جشنواره منطقهای تئاتر آیینیسنتی زیویه در سقز به عنوان یکی از آثار برگزیده این رویداد، مجوز حضور در نهمین جشنواره بینالمللی تئاتر کرکوک عراق را به دست آورد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، نمایش آیینی «مهر و ماه» به نویسندگی و کارگردانی صادق کیانیمقدم که کاری از همکاران کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است، در بخشهای مختلف جشنواره زیویه توانست عنوانهای برتر را کسب کند.
صادق کیانیمقدم در بخشهای بازیگری اول مرد و طراحی لباس اول برگزیده شد و در بخش نویسندگی و کارگردانی نیز مقام دوم را به دست آورد. همچنین الهام دارابی در بخش بازیگری دوم زن و دانیال کمانکش در بخش تقدیر بازیگری مرد مورد تحسین هیئت داوران قرار گرفتند.
جشنواره تئاتر آیینی «زیویه» با حضور ۲۳ اثر نمایشی از استانهای تهران، مرکزی، همدان، کردستان، کرمانشاه، لرستان، ایلام، چهارمحال و بختیاری، گیلان، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی برگزار شد. این رویداد طی سه روز در شهرهای سقز، بانه و سنته میزبان اجراهای گوناگون بود.
هیئت داوران بخش نمایشهای آیینی متشکل از محمد حاتمی، آرش دادگر، نژاد نجم (از کشور عراق) و محمد زارعزاده بودند. آنان نمایش «مهر و ماه» را از میان آثار شاخص انتخاب و برای حضور در جشنواره بینالمللی کرکوک عراق معرفی کردند.
نمایش «مهر و ماه» روایتگر داستانی آیینی درباره پدیده ماهگرفتگی است. در این اثر، ماه در هیأت زنی ظاهر میشود که اهریمن او را میرباید. مردم برای مرگ ماه آیینی سوگوارانه برگزار میکنند، اما در ادامه یکی از اهالی آنان را به نبرد با نیروهای شر فرا میخواند. پس از پیروزی، ماه بازمیگردد و با زندهشدن معشوقه، مردم جشن آیینی ازدواج و شادی برپا میکنند.
سایر عوامل این نمایش عبارتند از: دستیار کارگردان: فاطمهسادات حسینی، بازیگران: الهام دارابی، دانیال کمانکش، صادق کیانیمقدم، زهرا برزا، هلیا لولو و سپیده جامجم، طراح صحنه: صادق کیانیمقدم و سونیا محمدی، انتخاب موسیقی: مریم خاکسار تهرانی و صادق کیانیمقدم، طراح پوستر و بروشور: ساحل علیپور، طراح حرکات: آرزو صدری و سازنده ماسک: علیرضا حسینپور.
سومین جشنواره تئاتر آیینی «زیویه» از ۱۶ تا ۱۹ مهر ۱۴۰۴ در شهرهای سقز، بانه و سنته برگزار شد و روز ۱۹ مهر با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد.
نمایش «مهر و ماه» بهعنوان نماینده ایران در نهمین جشنواره بینالمللی تئاتر کرکوک عراق که از ۱۱ تا ۱۵ آبان ۱۴۰۴ سال جاری در شهر کرکوک برگزار میشود، حضور خواهد داشت.