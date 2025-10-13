پخش زنده
بیست و هشتمین دوره مسابقات پینگ پنگ تیمی جام آسیا امروز با پیروزی تیم بانوان ایران در بوبانسوار هند پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اختصاصی مسابقات، مسابقات در سالن کالینگا با حضور ۱۶ تیم مردان و ۱۴ تیم زنان برگزار میشود. در دور گروهی تیمهای اول به دور حذفی صعود میکنند و سایر ردهها برای ردههای پایینتر مسابقه خواهند داد. دو تیم برتر دسته اول به دور یک چهارم نهایی دسته برتر صعود میکنند.
نتایج و برنامه مسابقات تیمهای ایران به این شرح اعلام شد:
مردان - دسته اول:
نیمه نهایی - دوشنبه ۲۱ مهر:
ایران ۳ - ۱ سنگاپور
در تیم ایران امیر حسین هدایی ۳ - ۱ و نوشاد عالمیان ۲ بار با نتایج ۳ - ۰ و ۳ - ۲ به پیروزی رسیدند و بنیامین فرجی ۰ - ۳ مغلوب شد. در این دیدار محمد موسوی استراحت کرد.
تیم ایران پیش از این در دور گروهی دسته اول و در گروه دو ۳ - ۰ تیمهای مالدیو و مغولستان را شکست داد و با ۴ امتیاز به عنوان تیم اول صعود کرد.
تیمهای ایران و کره شمالی به دسته برتر صعود کردند.
برنامه - یک چهارم نهایی - دسته برتر - دوشنبه ۲۱ مهر:
ایران - چین (ساعت ۱۴)
زنان - دسته اول:
برای ردههای ۱۱ تا ۱۴ - دوشنبه ۲۱ مهر:
ایران ۳ - ۱ قزاقستان
در تیم ایران شیما صفایی ۳ - ۰ و ندا شهسواری در دو بازی ۳ - ۱ و ۳ - ۲ حریفان خود را شکست دادند و ستایش ایلوخانی ۱ - ۳ مغلوب شد. فاطمه یاری و صبا سراجی نیز عضو تیم ایران هستند. تیم ایران فردا برای ردههای ۱۱ و ۱۲ با تیم سریلانکا مسابقه میدهد.
تیم بانوان ایران پیش از این در دور گروهی دسته اول و در گروه چهارم ۳ - ۰ تیمهای قرقیزستان و نپال را شکست داد و ۰ - ۳ از مالزی شکست خورد و با ۴ امتیاز در رده دوم قرار گرفت.