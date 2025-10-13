به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،عارف امرایی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با هدف افزایش طول عمر جاده‌ها، کاهش تصادفات و ارتقاء رضایت‌مندی کاربران جاده‌ای از ابتدای امسال تا پایان شهریور ماه،بیش از ۸۱۷ کیلومتر از محورهای اصلی ، فرعی و روستایی استان بهسازی و روکش شده است.

وی ادامه داد: در حوزه راههای اصلی از ۵۰۱.۷ کیلومتر روکش آسفالت و بهسازی شده است که از این مقدار، ۱۹۶.۸ کیلومتر روکش تقویتی، ۸۸ کیلومتر روکش حفاظتی و ۲۱۶.۸ کیلومتر بهسازی ( لکه گیری و شانه سازی آسفالتی) اجرا شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای لرستان بیان کرد: در حوزه بهسازی و روکش آسفالت روستایی ۱۹۵ کیلومتر آسفالت گرم و حفاظتی انجام شده است.

امرایی با بیان اینکه در حوزه راههای فرعی در مجموع ۱۲۱ کیلومتر روکش آسفالت اجرا شده است افزود: از این مقدار ۵۷.۵ به صورت روکش تقویتی آسفالت گرم، ۱۲.۳ کیلومتر آسفالت رگلاژی و ۵۱.۲ کیلومتر روکش حفاظتی اسلاری سیل انجام شده است.