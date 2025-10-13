سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی خبر داد: در حادثه‌ دلخراشی در مجتمع آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، یک مرد جوان بر اثر سقوط از ارتفاع جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، وحید شادی‌نیا گفت: این حادثه صبح امروز دوشنبه ۲۱ مهر در مجتمع آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز رخ داد و مرد جوانی بر اثر سقوط از ارتفاع جان خود را از دست داد.

وی افزود: براساس گزارش‌های اولیه، این حادثه در داخل محوطه آموزشی اتفاق افتاده است و علت دقیق وقوع حادثه در حال بررسی از سوی مسئولان ذی‌ربط است.