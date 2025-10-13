پخش زنده
تیم ملی کاراته کشورمان برای شرکت در مسابقات کسب سهمیه قهرمانی جهان، با ۴ ورزشکار امروز راهی فرانسه شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این رقابتها ۲۵ تا ۲۷ مهر در پاریس برگزار میشود و تیم ایران با ترکیب زیر راهی این پیکارها شد؛
فاطمه صادقی در کاتا انفرادی، امیررضا برزویی در وزن ۶۷- کیلوگرم، مبینا حیدری در وزن ۶۸- کیلوگرم و حنانه صالحی در وزن ۶۸+ کیلوگرم
مربیان: پگاه زنگنه و فاطمه بغلانی پور
در بخش کاتا انفرادی، علی زند که قرار بود به عنوان نماینده کشورمان در این رقابتها حضور یابد، به دلیل صادر نشدن روادید، نتوانست همراه تیم عازم فرانسه شود. با این حال، فدراسیون کاراته همچنان پیگیر صدور روادید این کاراتهکای ارزشمند است تا در صورت فراهم شدن شرایط، وی بتواند در این پیکارها به عنوان نماینده ایران شرکت کند.
مسعود رهنما رئیس فدراسیون، اشرف امینی عضو کمیته فنی فدراسیون جهانی و مازیار فریدخمامی، سرپرست سازمان تیمهای ملی کاراته، تیم فوق را همراهی میکنند. سرپرستی تیم نیز بر عهده هادی عرب است.
پیش از این سارا بهمنیار، فاطمه سعادتی، آتوسا گلشادنژاد، علی مسکینی، مرتضی نعمتی، مهدی خدابخشی و صالح اباذری سهمیه جهانی را کسب کرده بودند.