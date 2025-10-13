پخش زنده
کاشی هفت رنگ شیراز، نمایانگر هویت هنری شیراز و میراث فرهنگی غنی این استان است و نقش مهمی در معرفی هنر صنایع دستی کشور در سطح بینالمللی ایفا میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در مراسمی رسمی با حضور حجتالله ایوبی، مشاور عالی وزیر و رئیس مرکز بینالملل وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و بهزاد مریدی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس و جمعی از هنرمندان صنایع دستی استان فارس، از تابلو کاشی هفترنگ شیرازدر نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۵ رونمایی شد.
کاشی هفترنگ شیراز ، برگرفته از سبک و مکتب ویژه شیراز است که با تأکید بر نقش گل مرغ به عنوان نماد برجسته این مکتب، طراحی شده است.
طراحی تابلو بر اساس خطوط پرسپکتیو و پیچشهای حلزونی صورت گرفته است و مرغها به شکل کشیده و ظریف در آن به نمایش درآمدهاند. نکته قابل توجه در این اثر، استفاده محدود به سه رنگ طلایی، نقرهای و لاجوردی است که ترکیبی منحصربهفرد و نوآورانه خلق کرده است.
این شیوه طراحی برای نخستین بار در دنیا اجرا شده و به گفته هنرمند، بیانگر خلاقیت و اصالت هنر کاشیکاری شیراز است.
همچنین سرپرست معاونت صنایعدستی استان فارس از حضور هدفمند این معاونت در رویداد «شیراز اکسپو ۲۰۲۵» خبر داد و گفت: با برنامهریزی چندلایه، زمینه مناسب برای معرفی ظرفیتهای صنایعدستی و جذب گردشگران داخلی و خارجی فراهم شده است.
مجید سلیمی با اشاره به استقرار غرفه این معاونت در سالن ملاصدرا نمایشگاه شیراز اکسپو، افزود : در این رویداد، تمرکز ما بر معرفی توانمندیهای هنرمندان صنایعدستی استان و ایجاد ارتباط بین تولیدکنندگان کوچک و شرکتهای بزرگ تجاری بوده است.
سرپرست معاونت صنایعدستی استان فارس افزود: با دعوت از خانه صنایعدستی درجه یک تهران، به دنبال ایجاد شبکههای حمایتی برای توسعه صادرات صنایعدستی استان هستیم.
سلیمی همچنین به راهاندازی غرفه راهنمای گردشگران خارجی در نمایشگاه اشاره کرد و گفت: این اقدام با هدف ارتقای تجربه بازدید گردشگران و معرفی دقیقتر جاذبههای استان فارس طراحی شده است.
وی تاکید کرد: شیراز اکسپو ۲۰۲۵ ، فرصت طلایی برای نمایش ظرفیتهای بینظیر فارس در حوزه گردشگری فرهنگی و صنایعدستی است و حضور ما در آن، گامی مهم در مسیر توسعه پایدار این حوزه خواهد بود.