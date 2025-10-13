به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رئیس سازمان دانش آموزی استان افزود: ۳۰ نفر از دانش آموزان، کارکنان سازمان دانش آموزی و اتحادیه انجمن‌های اسلامی به سرزمین وحی برای اعزام می شوند.

سید نظام مرادی افزود: همچنین علاوه بر این، دانش آموزانی که دارای معدل بالای پانزده هستند و درعرصه های ملی و استانی حائز رتبه برتر شده اند به عمره مفرده اعزام می شوند.

وی اضافه کرد: دانش آموزان دختر پایه‌های ۱۱ و ۱۲ و دانش آموزان پسر پایه‌های دهم و یازدهم که شرایط رفتن به عمره مفرده را دارند می توانند به مدیران مدارس خود برای نام نویسی مراجعه کنند.