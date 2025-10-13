رییس سازمان دانش آموزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: دانش آموزان برتر و عضو سازمان دانش آموزی به سرزمین وحی اعزام می شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس سازمان دانش آموزی استان افزود: ۳۰ نفر از دانش آموزان، کارکنان سازمان دانش آموزی و اتحادیه انجمنهای اسلامی به سرزمین وحی برای اعزام می شوند. سید نظام مرادی افزود: همچنین علاوه بر این، دانش آموزانی که دارای معدل بالای پانزده هستند و درعرصه های ملی و استانی حائز رتبه برتر شده اند به عمره مفرده اعزام می شوند. وی اضافه کرد: دانش آموزان دختر پایههای ۱۱ و ۱۲ و دانش آموزان پسر پایههای دهم و یازدهم که شرایط رفتن به عمره مفرده را دارند می توانند به مدیران مدارس خود برای نام نویسی مراجعه کنند. زمان عزیمت دانش آموزان به سرزمین وحی آبان و آذر اعلام شده است. همچنین بیست و یکمین دوره عمره دانشگاهیان با رشد چشمگیر سهمیه و افزایش تعداد ایستگاههای پروازی برگزار میشود. بهطوری که سهمیه اعزام دانشگاهیان در مقایسه با سال گذشته دو برابر شده است و ۸ هزار دانشگاهی در قالب کاروانهای با برکت و نورانی به عتبات اعزام خواهند داشت. در فراخوان سال گذشته بیش از ۱۲۰ هزار متقاضی برای ۴ هزار اعزام متقاضی وجود داشت. امسال ظرفیت دو برابر شده؛ اما به این نسبت تعداد ثبت نام مشتاقان نیز افزایش یافته است.