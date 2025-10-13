پخش زنده
جشن نوخوانها که امروز به عنوان یکی از محوریترین برنامههای هفته کتاب در مرکز شماره ۳۰ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد، گامی برای پیوند کودکان با کتاب شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، هدف از این رویداد، گسترش فرهنگ کتابخوانی و جذب مخاطبان کودک به فعالیتهای فرهنگی است که با برنامه ریزی در خصوص تقویت مطالعه ادامه خواهد داشت.
حامد علامتی، مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان درباره این برنامه گفت: «جشن ملی نوخوانها با همراهی خانوادهها و معلمان و دانشآموزان برگزار میشود و یک برنامه نمادین برای خواندن کتاب توسط کودکان است.»
وی افزود: «یکی از اهداف ما در این برنامه، ثبت خاطرات بهیادماندنی با کتاب برای کودکان است. کودکان با خواندن کتاب وارد یک دنیای جدید میشوند و مسیر زندگی آنها با خواندن کتاب و کسب علم و دانش تغییر خواهد کرد.»
علامتی با اشاره به مأموریت اصلی کانون اظهار داشت: «ترویج کتاب و کتابخوانی یکی از مأموریتهای اصلی ماست. در کانون پرورش فکری کودک و نوجوان، کار با کتاب شروع میشود و با کتاب ادامه پیدا میکند.»
او ادامه داد: «ما با توجه به سطح و سن مخاطبان کانون، از مثبت ۳ تا مثبت ۱۲، کتابهای مختلفی را تولید یا حمایت میکنیم.»
مدیرعامل کانون همچنین به تولیدات نمایشی اشاره کرد و گفت: «خوانش کتاب، قصهگویی و پویانمایی نیز براساس کتابهای ما شکل میگیرند. پویانمایی «قدم یازدهم» و فیلمهایی مانند «باغ کیانوش»، «زیبا صدایم کن» برگرفته از کتابهای ما هستند. این تولیدات، جذابیت خواندن کتابها را بالا میبرد.»
علامتی در پایان از طرح عضویت رایگان در کانون خبر داد و افزود: «دانشآموزان برای ثبتنام رایگان، میتوانند به سایت کانون پرورش فکری کودک و نوجوان به نشانی https://kpf.ir یا نزدیکترین شعبه کانون پرورش فکری کودک و نوجوان مراجعه کنند.»