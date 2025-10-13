به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ حجت الاسلام غلامرضا گودرزی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در حاشیه جلسه هماهنگی برگزاری مراسم ۱۳ آبان گفت: مراسم استکبار ستیزی ۱۳ آبان امسال با شعار «آمریکا، محور شرارت جهان» در ۴۰ نقطه استان برگزار می‌شود.

او گفت: راهپیمایی در اراک از ساعت نه و ۳۰ دقیقه صبح ۱۳ آبانماه از میدان شهدا آغاز و در خیابان های محسنی، شیخ فضل الله نوری تا مصلی بیت المقدس ادامه خواهد داشت.