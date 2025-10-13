مراسم استکبار ستیزی ۱۳ آبان امسال با شعار «آمریکا، محور شرارت جهان »در ۴۰ نقطه استان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ حجت الاسلام غلامرضا گودرزی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در حاشیه جلسه هماهنگی برگزاری مراسم ۱۳ آبان گفت: مراسم استکبار ستیزی ۱۳ آبان امسال با شعار «آمریکا، محور شرارت جهان» در ۴۰ نقطه استان برگزار میشود.
او گفت: راهپیمایی در اراک از ساعت نه و ۳۰ دقیقه صبح ۱۳ آبانماه از میدان شهدا آغاز و در خیابان های محسنی، شیخ فضل الله نوری تا مصلی بیت المقدس ادامه خواهد داشت.