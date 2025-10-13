پخش زنده
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر نقش کلیدی منطقه ویژه اقتصادی لامرد در توسعه صنعت پتروشیمی و جلوگیری از خامفروشی تأکید کرد و از برنامههای گسترده برای تکمیل زنجیره ارزش متانول در این منطقه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسن عباسزاده گفت: منطقه ویژه اقتصادی لامرد با توجه به موقعیت جغرافیایی منحصربهفرد در پسکرانه و نزدیکی به ذخایر عظیم انرژی در جنوب کشور و به لحاظ در دسترس بودن خوراک مورد نیاز برای توسعه صنایع پتروشیمی، ظرفیت بینظیری برای توسعه پروژههای میاندستی و پاییندستی در حوزه پتروشیمی دارد.
وی افزود: شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حال مطالعه و تدوین طرحهای توجیهی برای تکمیل زنجیره متانول برای ارائه به سرمایهگذاران داخلی و خارجی است که هدف، ایجاد واحدهای تولیدی و بالفعل کردن ظرفیتهای شهرک پاییندست پتروشیمی منطقه لامرد است تا این منطقه به قطب جدید و تأثیرگذار پتروشیمی کشور تبدیل شود.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی به همکاریهای در حال شکلگیری میان این شرکت و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اشاره کرد و گفت: امیدواریم با هماهنگی بهوجود آمده از سوی کمیسیون انرژی مجلس، بهزودی تفاهمنامهای برای آغاز همکاری میان شرکت ملی صنایع پتروشیمی و ایمیدرو به امضا برسد که زمینهساز تسهیل سرمایهگذاری، تأمین خوراک و بررسی امکانسنجی طرحهای پاییندست و میاندست پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی لامرد شود.
عباسزاده با بیان اینکه با استقرار طرحهای تکمیل زنجیره متانول در شهرک پاییندست پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی لامرد، این منطقه بهعنوان یکی از قطبهای آیندهدار و مطرح پتروشیمی تبدیل میشود، بیان کرد: بستههای سرمایهگذاری برای تکمیل زنجیره ارزش متانول در شهرک پاییندست پتروشیمی منطقه ویژه لامرد مطابق با طرح آمایش سرزمین و همسو با توسعه اقتصاد دریامحور تدوین میشود.
به گفته وی، بر پایه طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی لامرد، ۵۰۰ هکتار از اراضی این منطقه به تولید حدود ۵ میلیون تن انواع محصولات پاییندست و میاندست پتروشیمی اختصاص یافته است که این ظرفیت، چشمانداز روشنی برای رشد و توسعه اقتصاد پتروشیمی در جنوب کشور، همچنین توسعه اقتصاد دریامحور فراهم میکند.
عباسزاده با اشاره به پیشینه صنعتی استان فارس اظهار کرد: این استان زادگاه صنعت پتروشیمی کشور است و حدود ۶۰ سال پیش نخستین واحد پتروشیمی ایران فعالیت خود را در این منطقه آغاز کرد.
وی با اعلام خبر استفاده از ظرفیت گاز استان فارس برای تأمین خوراک مورد نیاز صنعت پتروشیمی گفت: پتروشیمی شیراز از نخستین مجموعههایی است که نقش مؤثری در توسعه صنعت پتروشیمی ایفا کرده و امروز نیز با تولید محصولات متنوع، جایگاه پیشرو خود را حفظ کرده است.
صدور مجوز طرح توسعه پتروشیمی شیراز؛ بهزودی
معاون وزیر نفت به ظرفیت تولید کنونی ۱۰۰ میلیون تنی صنعت پتروشیمی و برنامه افزایش ظرفیت تولید تا ۱۳۱.۵ میلیون تن در پایان برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و افزود: بهزودی مجوز طرح توسعه پتروشیمی شیراز همسو با تکمیل زنجیره ارزش صادر میشود.
عباسزاده با تأکید بر نقش مهم استان فارس در زمینه تأمین و تجهیز در صنعت پتروشیمی تصریح کرد: پتروشیمی شیراز افزون بر تولید و صادرات محصولات پتروشیمی از جنبه منحصربهفرد بودن و تولید محصولات یگانه نیز حائز اهمیت است و همواره از پتروشیمی شیراز بهعنوان دانشگاه نیز یاد میشود، چرا که بسیاری از صنعتگران از این مجتمع درسآموخته شدند و به صنعت پتروشیمی کمک میکنند.
وی با بیان اینکه در شرایط کنونی باید به تکمیل زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی پرداخت و استان فارس از ظرفیت خوبی برای تکمیل زنجیره ارزش و استقرار واحدهای صنایع کوچک که نیاز آبی زیادی ندارند، برخوردار است، تأکید کرد: اکنون چند شرکت گازی و صنعتی در جنوب استان فارس در حال سرمایهگذاری یا فعالیت هستند و وزارت نفت با حمایت از این طرحها بهدنبال گسترش زنجیره ارزش و افزایش بهرهوری در سطح ملی است.