پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان یزد گفت: اجرای طرح نیروگاههای خورشیدی پشتبامی در استان یزد با استقبال گسترده خانوارها مواجه شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، جلیلی گفت: در راستای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی، اجرای طرح نیروگاههای خورشیدی پشتبامی در استان یزد با استقبال گسترده خانوارها مواجه شده است.
وی افزود: خانوادهها میتوانند با مراجعه به سامانه «مهرسان» برای نصب سامانههای خورشیدی خانگی ثبتنام کنند. مدیرعامل شرکت توزیع برق استان یزد گفت: پس از بازدید کارشناسان و بررسی شرایط اتصال به شبکه برق، قرارداد خرید تضمینی ۲۰ ساله میان متقاضی و شرکت توزیع برق منعقد میشود و با همکاری پیمانکاران مجاز، نیروگاه خورشیدی بر پشتبام منازل نصب خواهد شد.
جلیلی ادامه داد: بر اساس این طرح، برق تولیدی توسط خانوارها توسط شرکت توزیع برق خریداری میشود و متقاضیان میتوانند از تسهیلات بانکی تا سقف ۸۰ درصد هزینهها برای اجرای این پروژه بهرهمند شوند. بازگشت سرمایه این طرح معمولاً بین سه تا چهار سال به طول میانجامد.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان یزد گفت: سامانههای خورشیدی ۵ کیلوواتی علاوه بر تأمین برق مورد نیاز منازل، امکان فروش مازاد انرژی تولیدی به شبکه سراسری برق کشور را نیز فراهم میکنند.
جلیلی افزود: تا کنون حدود ۲ هزار و ۸۰۰ خانواده یزدی از مزایای نیروگاههای خورشیدی پشتبامی بهرهمند شدهاند.
وی با ابراز امیدواری نسبت به گسترش این طرح اعلام کرد:با توسعه پنلهای خورشیدی در سطح استان یزد، چالشهای مربوط به خاموشی و قطعی برق به میزان چشمگیری کاهش خواهد یافت.
گفتنی است، استان یزد در حال حاضر رتبه نخست کشور در نصب پنلهای خورشیدی پشتبامی را به خود اختصاص داده است.