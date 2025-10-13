پخش زنده
شاخص کل بازار سرمایه روز دوشنبه با افزایش ۲۴ هزار و ۱۸۶ واحدی (۰.۸۱ درصد) به ارتفاع ۳.۰۴۲.۹۳۸ واحد رسید.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، شاخص هم وزن نیز با افزایش ۱۰ هزار و ۸۱ واحدی (۱.۱۷ درصدی) در محدوده ۸۷۰ هزار و ۸۷۲ قرار گرفت.
ارزش معاملات بازار بورس در پایان امروز به ۲۴ هزار و ۷۷۳ میلیارد تومان رسید.
تعداد نمادهای مثبت ۶۴۰ نماد (۷۸ درصد) و تعداد نمادهای منفی ۱۷۶ نماد بود.
در معاملات روز جاری ۸۸ هزار و ۴ میلیارد تومان پول حقیقی به سهام و صندوقهای سهامی وارد شد.
بیشترین پول حقیقی به صندوقهای اهرمی وارد شد و بیشترین خروج پول از صندوقهای درآمد ثابت بود.