شاخص کل بازار سرمایه روز دوشنبه با افزایش ۲۴ هزار و ۱۸۶ واحدی (۰.۸۱ درصد) به ارتفاع ۳.۰۴۲.۹۳۸ واحد رسید.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، شاخص هم وزن نیز با افزایش ۱۰ هزار و ۸۱ واحدی (۱.۱۷ درصدی) در محدوده ۸۷۰ هزار و ۸۷۲ قرار گرفت.

ارزش معاملات بازار بورس در پایان امروز به ۲۴ هزار و ۷۷۳ میلیارد تومان رسید.

تعداد نماد‌های مثبت ۶۴۰ نماد (۷۸ درصد) و تعداد نماد‌های منفی ۱۷۶ نماد بود.

در معاملات روز جاری ۸۸ هزار و ۴ میلیارد تومان پول حقیقی به سهام و صندوق‌های سهامی وارد شد.

بیشترین پول حقیقی به صندوق‌های اهرمی وارد شد و بیشترین خروج پول از صندوق‌های درآمد ثابت بود.