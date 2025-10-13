به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در این مسابقات بیش از ۷۰۰ ژیمناست دختر قمی در سه سطح مختلف با هم به رقابت پرداختند و در پایان با توجه به رتبه کسب شده به شرکت کنندگان، حکم و مدال اهدا شد.

این رقابت ها با هدف ایجاد انگیزه، ارزیابی و استعدادیابی ورزشکاران استان و به همت کمیته مسابقات هیئت ژیمناستیک و همکاری تربیت بدنی بسیج و سپاه پاسداران، سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری و همچنین سازمان بسیج ورزشکاران استان در خانه ژیمناستیک قم برگزار شد.