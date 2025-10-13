به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روابط عمومی سپرده‌گذاری مرکزی اعلام کرد: افزایش صدور گواهی تمکن مالی الکترونیک نشان‌دهنده تسهیل فرایند برای سهامداران و همه متقاضیان است.

حذف مراحل حضوری، نیاز نداشتن به مدرک کاغذی، انتخاب آزاد بازه زمانی و ساده‌تر شدن کار برای کسانی که قصد ارائه نامه تمکن به دانشگاه یا سفارت دارند، سبب شده خدمات بازار سرمایه در این حوزه سریع‌تر، شفاف‌تر و کاربرپسندتر باشد. این روند مخصوصاً برای افرادی که نیاز به پاسخ فوری یا نسخه انگلیسی دارند، یک امتیاز مهم به حساب می‌آید.

اطلاعات ثبت شده حاکی از آن است که در سومین ماه تابستان سال جاری، از تعداد ۳۲۶ گواهی تمکن مالی الکترونیک صادر شده، ۲۵۲ درخواست برای «صورت وضعیت دارایی» و ۷۴ درخواست برای «گواهی خلاصه معاملات» بوده است.

از ابتدای فرایند الکترونیکی شدن صدور گواهی تمکن مالی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴، مجموعا ۱۹ هزار و ۴۸۶ گواهی تمکن مالی الکترونیک صادر شده که ۱۵ هزار و ۸۶۳ درخواست به «صورت وضعیت دارایی» و ۳ هزار و ۶۲۳ درخواست به «گواهی خلاصه معاملات» اختصاص پیدا کرده است.