فهرست ‌برداری از اماکن مسکونی، تجاری و اداری در قالب اجرای طرح ملی «جی نف»، پلاک‌ گذاری هوشمند اماکن در تایباد به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، فرماندار تایباد گفت: ۳۰ هزار واحد مسکونی، تجاری و اداری در مرحله نخست اجرای طرح کشوری «جی نف» در سطح شهر تایباد شناسایی شد.

حسین جمشیدی افزود: مراحل نصب چهار هزار و ۲۰۰ پلاک هوشمند در شهر تایباد هم اکنون به پایان رسیده و عملیات نصب ۱۵ هزار عدد پلاک دیگر از سوی پیمانکار طرح در حال انجام است.

وی ادامه داد: شناسایی و پایش واحدهای مسکونی، اداری و تجاری مرحله نخست این طرح در مناطق روستایی تایباد به ۷۰ درصد رسیده است.

جمشیدی گفت: تایباد به لحاظ اجرای طرح ملی جی نف در خراسان رضوی از جمله شهرستان های برتر استان به شمار می رود که در این حوزه شهرداری ها، شوراهای اسلامی شهر و روستاها و دهیاران تعامل خوبی با مجریان آن داشته اند.

وی در ادامه با اشاره به لزوم راه اندازی شعبه گمرک امانات پستی در شهر تایباد و مرز دوغارون افزود: این گمرک یکی از مهمترین مطالبات فعالان اقتصادی ایرانی و افغانستانی است که نیاز به هم افزایی همه دستگاههای متولی دارد.

به گفته وی، روزانه افزون بر سه هزار و ۵۰۰ مسافر، راننده و سرمایه گذار ایرانی و خارجی در گذرگاه بین المللی دوغارون رفت و آمد می‌ کنند که با این حجم تردد راه اندازی شعبه پست خارجه در این معبر رسمی شرق کشور ضرورت دارد.

GNAF مخفف Geo Coded National Address File به معنی پایگاه نشانی ملی ژئوکد شده است که امکان بررسی و صحت‌ سنجی یک نشانی فیزیکی به همراه موقعیت و مختصات جغرافیایی آن را در کشور مقدور می‌ کند.

از جمله مزایای تمایز کد شناسایی اماکن تسهیل و تسریع انواع خدمات شهری، مبادلات کالا، خدمات پستی و بررسی و رسیدگی به امور مردم، کاهش حضور مردم در اداره ها، کاهش کاغذبازی اداری و به طور کلی تسریع در امور مردم است.

شهرستان ۱۵۱ هزار نفری تایباد در فاصله ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد واقع شده است.