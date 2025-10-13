رئیس گروه تغذیه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: براساس ماده ۲۴ قانون جوانی جمعیت، دولت موظف است تا هر ماه سبد تغذیه و بستههای بهداشتی به مادران و کودکان کمتر از ۵ سال واجد شرایط ارائه دهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نسرین یادگاری، رئیس گروه تغذیه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: پیشگیری از سوءتغذیه و ارتقای سلامت مادران باردار، شیرده و کودکان کمتر از ۵ سال به ویژه در خانوادههای کمدرآمد و آسیبپذیر از اهداف این طرح است.
او گفت: با اجرای این طرح که از دو سال گذشته کلید خورد، کم وزنی و سوءتغذیه کودکان کمتر از ۵ سالِ دهکهای یک تا ۷ به شکل قابل توجهی بهبود یافت.
آگاهیبخشی به زوجین در مشاورههای پیش از ازدواج
مدیر مرکز مشاوره «خانواده آرام» با اشاره به نقش مشاورههای پیش از ازدواج گفت: این مشاورهها به آگاهی بخشی زوجها و تقویت بنیان خانواده کمک میکند، همچنین امر واسطهگری در ازدواج به آشنایی سالم و هدفمند آنها کمک میکند.
پرداخت کمک هزینه ازدواج به زوجهای جوان
معاون حمایتو سلامت کمیته امداد حضرت امام(ره) با اشاره به نقش حمایتی این نهاد در اجرای قانون جوانی جمعیت گفت: در سال جاری پرداخت کمک هزینه ازدواج به نوعروسان تحت حمایت در قالب ۲۵۸ فقره و ۲۰ هدیه، ۲۰ میلیون تومانی به دامادها پرداخت شد.
محمدرضا شایستهجو افزود: برای سرپرستان 253 خانواده تحت حمایت دارای فرزند کمتر از دو سال، فرصت اشتغال فراهم شد تا از نظر معیشتی به آنها کمک شود.