گردهمایی فعالان حوزه کودک در اصفهان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ گردهمایی فعالان حوزه کودک با حضور ۸۰ مجموعه از استانهای اصفهان، فارس و سمنان در خانه مادر و کودک مهرستان اصفهان برگزار شد.
دبیر برگزاری گردهمایی و یکی از فعالان حوزه کودک، درباره اهداف این نشست گفت: «ایجاد پیوندهای مؤثر بین فعالان، تبادل تجربیات و تصمیمهای نوین برای ارتقای کیفیت خدمات و برنامههای مربوط به کودکان و شناسایی و شبکهسازی مجموعههایی که در این حوزه فعالیت میکنند، از اهداف اصلی این نشست است.
حجتالاسلام حمید سعیدبخش افزود: این گردهماییها فرصتی برای اطلاعیابی و اشتراکگذاری ظرفیتها فراهم میکنند تا فعالیتها توانمندتر شود و در برگزاری گردهماییها برخی مجموعهها میزبان جلسهها میشوند و این تجربه و مسئولیت به میزبانان دیگر هم منتقل میشود.
وی به پیشنهادهای مطرح شده دراین نشست اشاره کرد و ادامه داد: پیگیریهای لازم برای ثبت «روز مربی کودک» در تقویم ملی، برگزاری نمایشگاه فعالیتهای فعالان حوزه کودک، برگزاری تجمع حمایتی از کودکان غزه و تشکیل دبیرخانه دائمی دورهمی فعالان کودک از جمله پیشنهادها بود.
دبیر برگزاری گردهمایی افزود:همچنین، برای انسجامبخشی به فعالیتها و پیگیری مصوبه ها، دبیرخانه دائمی تشکیل میشود، تا نقش هماهنگکننده و تسهیل گر را ایفا کند.