به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس پلیس آگاهی هرمزگان گفت: در طرح ضربتی مقابله با سرقت ۴۹ سارق نیز شناسایی و دستگیر شدند.

سرهنگ عبدالمجید کرمی افزود: متهمان با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و با قرار مناسب روانه زندان شدند.

وی از مردم خواست، در صورت مشاهده و برخورد با هر گونه موارد مشکوک در سریع‌ترین زمان با سامانه تلفنی ۱۱۰ به مرکز فوریت‌های پلیس اطلاع دهند.

