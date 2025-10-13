پخش زنده
صادرات از پایانه مرزی اینچه برون امسال ۳۱ درصد افزایش داشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان گلستان گفت: در ۶ ماهه نخست امسال ۲۶۲ هزار و ۶۲۵ تن کالا با ۱۰ هزار و ۸۶۲ دستگاه کامیون از پایانه مرزی اینچه برون صادرشده که افزایش ۳۱ درصدی در وزن و۲۶ درصدی در تعداد ناوگان را در مقایسه با مدت مشابه پارسال داشت.
عادل مصدقی افزود : تردد روزانه بیش از ۲۲۰ دستگاه کامیون از طریق این پایانه مرزی، نشاندهنده اهمیت این مرز در تبادلات تجاری با کشورهای همسایه، بهویژه کشورهای آسیای میانه است.
پایانه مرزی اینچه برون به عنوان تنها مرز فعال زمینی میان ایران و ترکمنستان در استان گلستان، نقش کلیدی در توسعه تجارت خارجی بهویژه صادرات به کشورهای شمال شرق ایران ایفا میکند.