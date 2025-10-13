پخش زنده
روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در پی حادثه ناگوار سقوط منجر به فوت دانشجوی این دانشگاه اطلاعیه ای صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، در این اطلاعیه آمده است: امروز حوالی ساعت ۱۰:۳۰ صبح یکی از دانشجویان پسر رشته مترجمی زبان انگلیسی دچار حادثه ناگوار سقوط از ارتفاع شد.
بلافاصله کادر درمانگاه دانشگاه آزاد اسلامی تبریز و اورژانس ۱۱۵، عوامل نیروی انتظامی، مدیران دانشگاه و عوامل مربوطه در محل حادثه حاضر شدند که متاسفانه به دلیل شدت جراحات وارده، حادثه دیده در دم جان باخت.
ضمن تسلیت خدمت خانواده محترم وی و جامعه دانشگاهی کشور به اطلاع میرساند جزئیات حادثه توسط عوامل ذیصلاح و کارشناسان در حال بررسی میباشد که اطلاعات تکمیلی از طریق رسانه رسمی دانشگاه اطلاع رسانی خواهد شد.