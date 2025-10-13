به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، در این اطلاعیه آمده است: امروز حوالی ساعت ۱۰:۳۰ صبح یکی از دانشجویان پسر رشته مترجمی زبان انگلیسی دچار حادثه ناگوار سقوط از ارتفاع شد.

بلافاصله کادر درمانگاه دانشگاه آزاد اسلامی تبریز و اورژانس ۱۱۵، عوامل نیروی انتظامی، مدیران دانشگاه و عوامل مربوطه در محل حادثه حاضر شدند که متاسفانه به دلیل شدت جراحات وارده، حادثه دیده در دم جان باخت.

ضمن تسلیت خدمت خانواده محترم وی و جامعه دانشگاهی کشور به اطلاع می‌رساند جزئیات حادثه توسط عوامل ذیصلاح و کارشناسان در حال بررسی می‌باشد که اطلاعات تکمیلی از طریق رسانه رسمی دانشگاه اطلاع رسانی خواهد شد.