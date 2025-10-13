هدف از برگزاری مسابقه و جشنواره غذاها‌ی سنتی طعم امید ، معرفی غذا‌های سنتی استان خراسان رضوی و منطقه شرق کشور و نیز مشارکت اجتماعی افراد کم توان در برنامه‌های گردشگری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاون گردشگری خراسان رضوی گفت: ثبت نام برای جشنواره و مسابقه آشپزی غذا‌های سنتی با عنوان طعم امید ۵ در منطقه شرق کشور که با مشارکت اداره کل بهزیستی استان و معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی کشور در دو مرحله استانی و منطقه‌ای در مشهد برگزار می‌شود ، تا فردا ۲۲ مهر ماه خواهد بود.

محمد رکنی افزود : مرحله استانی این مسابقه ۲۷ مهرماه جاری و مرحله منطقه‌ای آن ، اول آبان ماه در مؤسسه توانبخشی همدم (فتح المبین) مشهد برگزار می‌شود و استان‌های خراسان‌رضوی، خراسان‌شمالی، خراسان جنوبی و سمنان در این مسابقات شرکت خواهند کرد.

وی گفت : شرایط و مقدمات آشپزی غذا‌های سنتی استان شامل توگی خراسانی (توگی با گوشت) و آش جوش پره ، برای تعداد ۳۰ شرکت کننده از سه گروه افراد کم توان شامل جسمی حرکتی، سندروم داون و نابینایان و کم بینایان فراهم شده است.

معاون گردشگری خراسان رضوی افزود : شرکت کنندگان ابتدا در مرحله استانی رقابت کرده و سپس در مرحله منطقه‌ای ، با برندگان سه استان دیگر رقابت می کنند.

رکنی گفت : تندیس جشنواره ، اهدای جایزه نقدی قابل توجه و لوح تقدیر به برگزیدگان مرحله استانی و نهایی ، طی مراسمی اهدا خواهد شد.

معاون گردشگری خراسان رضوی افزود: محور‌هایی که توسط داوران برای انتخاب غذا‌های سنتی در نظر گرفته شده است شامل طعم، رنگ و بوی غذا، مهارت در طبخ، پخت مناسب و جا افتادگی غذا، تسلط درباره مواد غذایی، شیوه پخت و فواید غذا، رعایت بهداشت و عدم بکارگیری مواد و شیوه‌های مضر در طبخ، تزئین و چیدمان غذا و میز است.

وی گفت : بر اساس برنامه زمانبندی ، مسابقات استانی سمنان در ۲۴ مهر ماه، استان خراسان جنوبی ۲۶ مهر ماه، استان خراسان رضوی ۲۷ مهر ماه و استان خراسان شمالی ۲۹ مهر ماه برگزار می‌شود.

رکنی افزود: مسابقه نهایی استان خراسان رضوی اول آبان ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.

مهلت ثبت نام برای شرکت کنندگان پایان وقت اداری ۲۲ مهرماه ۱۴۰۴ تعیین شده است و علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام در مسابقه از طریق این لینک https://survey.porsline.ir/s/uVqy ۱۱ EG می توانند ثبت نام کنند.