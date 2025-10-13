پخش زنده
چهارمین دوره مسابقات بولینگ ویژه اصحاب رسانه استان با عنوان «جام بشارت نصر» برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس هیات بولینگ و بیلیارد استان اصفهان گفت: این رقابتها روز یکشنبه ۲۷ مهرماه در مجموعه ورزشی بولینگ صفه برگزار خواهد شد.
امیرحسین صمدانی هدف از برگزاری این رویداد، تقویت همدلی میان خبرنگاران و فعالان رسانهای، ترویج نشاط اجتماعی و گسترش فرهنگ ورزش در میان اصحاب قلم دانست و افزود: این مسابقات از سال ۱۴۰۰ و همزمان با آغاز دوره جدید فعالیت هیات بولینگ و بیلیارد استان پایهگذاری شد و امسال وارد چهارمین دوره خود شده است.
وی ادامه داد: برگزاری این دوره از مسابقات با پشتیبانی سازمان بسیج ورزشکاران، ادارهکل ورزش و جوانان استان، شرکت توسعه سیاحتی ورزشی سپاهان و سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اصفهان انجام میشود.
صمدانی با اشاره به برنامههای هفته تربیتبدنی در سال جاری گفت: برگزاری چندین مسابقه ورزشی در استان و آغاز به کار یک باشگاه جدید، از شاخصترین برنامههای این هیات در هفته تربیتبدنی است. این فعالیتها در راستای گسترش ورزشهای سالنی و جذب جوانان به رشتههای کمهزینه و سالم طراحی شده است.
رئیس هیات بولینگ و بیلیارد استان افزود: رقابتهای جام بشارت نصر ویژه بانوان از ساعت ۱۲ تا ۱۴ و ویژه آقایان از ساعت ۱۴ تا ۱۶ برگزار میشود.
وی افزود: در پایان مسابقات، جشن بزرگ هفته تربیتبدنی و ورزش با حضور مردم شریف اصفهان، ورزشکاران و اصحاب رسانه در فضای باز کوه صفه و در مجاورت باشگاه بولینگ صفه برگزار خواهد شد.
در تقویم ملی، از بیست و ششم مهر ماه هفته تربیت بدنی آغاز میشود.