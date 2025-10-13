شهردار منطقه ۱۸ تهران گفت : بخش قابل توجهی از زیر ساخت های بخش حمل ونقل عمومی پس از یک و نیم دهه انتظار با ورود تعداد ۲۷ دستگاه اتوبوس جدید نوسازی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا محمدی با اشاره به این نکته که ظرفیت های موجود در این ناوگان پس از مدتها چشم انتظاری با اتخاد تمهیدات ویژه ای نوسازی و در اختیار شهروندان قرار گرفت ، گفت : خطوط ۳۹۱ و ۳۹۲ از میدان شهدای شاد آباد به مترو صادقیه و پایانه بوتان و ۳۹۳ از یافت آباد به پایانه بوتان از جمله مبادی پر سفر این بخش از پایتخت بوده که با توجه به عملکرد نامطلوب پیمانکار و استفاده از اتوبوسهای فرسوده ، رضایتمندی شهروندان را به همراه نداشت.

وی ادامه داد: با اجرائی شدن تمهیدات ویژه ای در معاونت حمل ونقل وترافیک منطقه و همکاری شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری تهران ، پس از ۱۵ سال انتظار ، تعداد ۲۷ دستگاه اتوبوس جدید وارد ناوگان شده تا سطح کمی وکیفی خدمات ارائه شده به شهروندان ارتقاء یابد.

به گفته این مقام مسئول ، پیش از این نیز مدیریت شهری منطقه در خط ۴۹۱ از بلوار خلیج فارس به پایانه بوتان تعداد ۹ دستگاه اتوبوس جدید را وارد ناوگان حمل ونقل عمومی کرده است.