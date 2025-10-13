پخش زنده
هشتمین سالگرد شهید آقادادی در اصفهان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مراسم هشتمین سالگرد شهادت سردار شهید مهندس حسین آقادادی، روز جمعه ۲۵ مهرماه ۱۴۰۴، از ساعت هفت شب در گلستان شهدای اصفهان برگزار خواهد شد.
این مراسم با حضور خانواده بزرگ شهیدان، همرزمان، مسئولان لشکری و کشوری و مردم قدرشناس ودلدادگان به مقام شامخ شهادت، در قطعه شهدای عملیات الی بیتالمقدس و بر سر مزار مطهر شهیدان آقادادی تشکیل میشود.
سردار شهید حسین آقادادی، از فرماندهان خوشفکر و از مهندسان برجسته دوران دفاع مقدس بود که در عرصههای مختلف رزمی و سازندگی، نقشآفرینی کرد. او که سالها در جبهههای نبرد حق علیه باطن حضور داشت، سرانجام در سال ۱۳۹۶ به علت عوارض ناشی از مجروح شدن شیمیایی، به فیض شهادت نائل آمد.
عملیات الی بیتالمقدس که نام آن بر قطعه آرامگاه این شهید والامقام میدرخشد، از جمله عملیاتهای بزرگ و سرنوشتساز دوران هشت سال دفاع مقدس است و شهید آقادادی در این عملیات و دیگر مأموریتها دلاوریها و ابتکار بسیاری از خود به یادگار گذاشت.
از مردم غیور و شهیدپرور استان اصفهان دعوت میشود، با حضور پرشور خود در این مراسم، بار دیگر عظمت و شکوه فرهنگ ایثار و شهادت را به نمایش گذارند و یاد و خاطره آن سردار سرافراز را گرامی دارند.