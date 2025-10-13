مهلت هفت روزه برای استعفای داوطلبان انتخابات
رییس حوزه انتخابات شهرستان کرج گفت:مقامات مشمول ماده ۴۱ قانون انتخابات از ۲۱ تا ۲۷ مهرماه برای استعفا فرصت دارند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز
،مهدی مهرور گفت: افرادی که قصد داوطلبی در هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر را دارند، طبق زمانبندی از ۲۱ تا ۲۷ مهرماه از سمت خود استعفا دهند. انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار میشود. بر اساس ماده ۴۱ قانون انتخابات شوراها، مقامات و مشاغل همتراز باید سه ماه پیش از ثبتنام از سمت خود کنارهگیری کنند.
وی گفت: ستاد انتخابات شهرستان کرج با توجه به زمانبندی و قانون جدید انتخابات از شهریور ماه فعالیت خود را فعالیت خود را آغاز کرده است.
مهرور افزود: انتخابات نماد دموکراسی و مردمسالاری است که در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، فرایند انتخابات توسط خود مردم انجام میشود.