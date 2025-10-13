به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا لوئی مقدم، سرمربی تیم ملی جودو ناشنوایان برای تشکیل هفتمین مرحله اردوی آماده سازی تیمش، ۲ ورزشکار (محمد رسول صالحی و مهرداد صیدی) را از جمع اردونشینان کنار گذاشت.

بر این اساس، دور جدید تمرینات تیم ملی جودو ناشنوایان با حضور ۷ ورزشکار آغاز می‌شود.

اسامی این اردونشینان به این شرح است:

امیر محمد دفتری (استان تهران)

علی سلحشور گل خانی (استان خراسان رضوی)

مصطفی سفیدی (استان خراسان رضوی)

علی شیخ (استان خراسان رضوی)

فرید عساکره (استان خوزستان)

مسعود رستگار (استان کرمانشاه)

حسین الله کرمی (استان مرکزی)

این جودوکاها امروز (دوشنبه ۲۱ مهر) وارد کمپ تیم‌های ملی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان می‌شوند تا از سه شنبه تمرینات‌شان را آغاز کنند.

محمد حسن مجلسی، محمد عبیری و علیرضا ساعتیان (مربیان) در کنار محمدرضا لوئی مقدم تا ۶ آبان پیگیر تمرینات جودوکاهای ناشنوا خواهند بود.

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان ۲۴ آبان تا ۶ آذر به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد.