دادستان انقلاب سرخ رود از برخورد قاطع و قانونی دستگاه قضایی با هرگونه رهاسازی یا دفن پسماند در اراضی عمومی و حریم منابع طبیعی و ساخت و سازغیرمجاز در حریم ۶۰ متری دریا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، صابر ذوالفقاری گفت: مسیر مرحله چهارم جاده سلامت، ساخت‌وساز‌های غیرمجاز حریم دریا، مرکز جمع‌آوری و دفع پسماند و محل زباله‌سوز شهرداری در حوزه قضایی سرخ رود مورد بازدید میدانی قرار گرفت.

وی افزود: در این بازدیدها، بر هماهنگی بیشتر بین شهرداری، بخشداری، محیط زیست و منابع آب تحت نظارت دستگاه قضایی برای اجرای کامل ضوابط قانونی در حوزه پسماند و حفظ سلامت عمومی تأکید شد و مسئولان اجرایی ضمن ارائه گزارش‌های فنی، به تشریح اقدامات انجام‌شده در زمینه مدیریت پسماند، ساماندهی محل دفن زباله، رعایت استاندارد‌های زیست‌محیطی و جلوگیری از تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و حریم دریا پرداختند.

دادستان انقلاب سرخ رود همچنین گفت: هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز در حریم ۶۰ متری دریا رهاسازی یا دفن پسماند در اراضی عمومی و حریم منابع طبیعی، مصداق بارز تصرف غیرقانونی محسوب می‌شود و مطابق قانون جرم تلقی شده و پیگرد قانونی دارد.

ذوالفقاری به ضرورت مدیریت صحیح منابع آبی در ارتباط با مراکز پسماند و اراضی کشاورزی اطراف اشاره و خاطرنشان کرد: اجرای دقیق مقررات مربوط به قانون توزیع عادلانه آب برای جلوگیری از آلودگی منابع آبی، حفاظت از محیط زیست و تأمین حقوق کشاورزان ضروری است.