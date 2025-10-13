برج تقطیر پالایشگاه مهر خلیج فارس، یکی از مهمترین تجهیزات فرآیندی این پروژه عظیم، در کارخانه ماشینسازی اراک تکمیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ برج تقطیر پالایشگاه مهر خلیج فارس با وزن ۱۷۰ تن و طول ۴۰ متر، پس از طی مراحل ساخت در شرکت ماشینسازی اراک، آمادهی رنگآمیزی و اعزام به محل نصب است.
برج تقطیر پالایشگاه مهر خلیج فارس قرار است در مسیر تولید بنزین و گازوئیل نقشآفرینی کند.
محمد باقر ربیعی، مدیر پروژه، با اشاره به سابقهی سهدههای ماشینسازی اراک در ساخت برجهای پالایشگاهی گفت: این سازه، یازدهمین واحد از مجموعهی ۲۹ پروژهایست که ماشینسازی اراک متعهد به ساخت آن شده و تا پایان سال، همهی واحدها تکمیل و ارسال خواهند شد.
وی افزود: با اجرای این پروژه، حدود ۶.۵ میلیون یورو صرفهجویی ارزی حاصل شده که نشاندهندهی توانمندی داخلی در ساخت تجهیزات پالایشی است.
مرتضی جابری، مدیر تولید گروه ساخت تجهیزات نیز دربارهی مشخصات فنی این برج گفت: این برج با ۱۷۰ تن وزن و ۴۰ متر طول طی شش ماه ساخته شده است و دو ماه زمان برای انتقال آن به مقصد در نظر گرفته شده است.
عاطفه نادری فرد کارشناس مهندسی پروژه گفت: تمام مراحل ساخت این پروژه به دست متخصصان داخلی انجام شده است.